Marek Hamsik ayrılıyor mu? Kafa karıştırdı

Juventus maçı öncesi eski takımına destek paylaşımında bulunan Hamsik, karşılaşmanın 5-1 Napoli üstünlüğüyle sona ermesinin ardından da tebrik mesajı yayınladı.
Haber61'in haberine göre uzun yıllar formasını giydiği İtalyan ekibinde kariyerini noktalamak istediği konuşulan Hamsik'in bu paylaşımları hakkında çıkan iddiaları güçlendirdi.
Hamsik Trabzonspor'un Antalya'daki kampında da eski takımı Napoli'nin antrenmanını ziyaret etmişti.
Marek Hamsik, Trabzonspor'un Başakşehir maçında da süre almadı.