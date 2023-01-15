Haberler Trabzonspor Marek Hamsik ayrılıyor mu? Kafa karıştırdı

Marek Hamsik ayrılıyor mu? Kafa karıştırdı

Son dönem Trabzonspor formasıyla süre bulmakta zorlanan Marek Hamsik, Başakşehir karşılaşmasını da kulübede tamamlamıştı. Slovak yıldızın İtalya'ya dönmesi konuşulurken yaptığı paylaşımlar da bu düşüncelere destek verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 09:36
Marek Hamsik ayrılıyor mu? Kafa karıştırdı
Trabzonspor'da son maçlarda yedek kulübesinde oturan ve devre arası transfer döneminde Napoli'ye döneceği iddia edilen Marek Hamsik'ten kafa karıştıran paylaşımlar geldi.

Juventus maçı öncesi eski takımına destek paylaşımında bulunan Hamsik, karşılaşmanın 5-1 Napoli üstünlüğüyle sona ermesinin ardından da tebrik mesajı yayınladı.

Haber61'in haberine göre uzun yıllar formasını giydiği İtalyan ekibinde kariyerini noktalamak istediği konuşulan Hamsik'in bu paylaşımları hakkında çıkan iddiaları güçlendirdi.

Hamsik Trabzonspor'un Antalya'daki kampında da eski takımı Napoli'nin antrenmanını ziyaret etmişti.

Marek Hamsik, Trabzonspor'un Başakşehir maçında da süre almadı.
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