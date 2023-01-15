Evinde Fırtına

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olan Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i yenerek moral tazeledi: 1-0. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmada tek golü 21. dakikada Bakasetas attı. Fırtına bu sonuçla puanını 32'ye çıkardı ve lider G.Saray ile farkı 10'a indirdi... Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisini de 34 maça taşıdı.

STEFANO OKAKA 90+6'DA KIZARDI

Karadeniz devi söz konusu periyotta 34 lig maçında 22 galibiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı... Konuk Başakşehir ise ligde 4 maç sonra kaybetti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan İstanbul ekibi, 34 puanda kaldı. Başakşehir'de Okaka uzatmalarda ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü... Trabzonspor önümüzdeki hafta yine sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

UĞURCAN 12. KEZ KAPATTI

Kaptan Uğurcan Çakır özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı... Bordo-mavili file bekçisi ligde bu sezon kaleyi koruduğu 16 maçta 7. kez kalesini kapattı. Diğer kulvarlar dahil ise 12. kez rakiplerine geçit vermedi. Sakatlanma pahasına birçok pozisyonu önleyen Uğurcan'ı teknik heyet ve takım arkadaşları maç sonunda tebrik etti.

PERES 266 GÜN SONRA

Trabzonspor'da Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü. Geçen sezon 34. haftada (23 Nisan 2022) oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında aşil tendonu kopan Brezilyalı bek ameliyat olmuştu. Lisansı yeniden aktif edilen Peres, savunmanın sağında Larsen'in yerine görev yaptı. Bordo-mavili kulüp maç öncesi Peres için hoş geldin mesajı yayımladı. Peres videoda: "6 aylık uzun bir süreçti. Karnımızda yine kelebeklerin uçuşması tekrar saha içinde olabilme heyecanı, taraftarları hissedebilmek, stadın atmosferini koklayabilmek, çok önemli" dedi.

KADRODA REVİZYON

Fırtına 5-0 kaybettiği Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Cezalı Hugo'nun yerine Denswil, sakatlığı bulunan Gbamin'in yokluğunda ise Bartra stoper ikilisinde görev yaptı. Abdullah Avcı, Larsen yerine Peres'i, Naci yerine Djaniny'i tercih etti. Sarı kart cezası biten Gomez de Umut Bozok'tan formayı geri aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonspor taraftarları, Başakşehir ile oynanan mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar satışa sunulan biletlerin tamamını tüketirken, kombineli olan taraftarların gelmeyişi nedeniyle tribünlerin bir bölümü boş gözüktü. İç sahada oynanan son Giresun maçında tribünlerin büyük bölümü bloke cezası nedeniyle boş kalmıştı.

DJANİNY DÖNDÜ

Başakşehir karşısında Abdullah Avcı'nın sürprizlerinden biri de Djaniny oldu. 31 yaşındaki oyuncu 10 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı. En son ligin 7. haftasında Gaziantep FK maçının ilk 32 dakikasında görev yapan forvet oyuncusunun ilk 11 hasreti Başakşehir maçıyla sona erdi. Djaniny, 66. dakikada yerini Naci Ünüvar'a bıraktı.

AVCI'YA DESTEK

Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya mücadele öncesinde destek tezahüratları yapıldı. Tecrübeli hoca için, "İnadına Abdullah Avcı" ve "Avcı olana yol dayanmaz, Avcı kaşarken asla yorulmaz" yazılı pankartlar açıldı. Bordo-mavili taraftarlar mücadele boyunca da teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratlarını sürdürdü.