Haberler Trabzonspor Baka’dan sevgilerle...

Baka’dan sevgilerle...

Fırtına, Başakşehir engelini yunan maestro ile geçti. 5 hafta sonra golle tanıştı, ligde gol sayısını 5’e çıkardı. Takımın en skorer iki isminden biri oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
Baka’dan sevgilerle...

Karadeniz ekibi, ligin en zorlu takımlarından birine karşı galip gelirken başroldeki isim Anastasios Bakasetas oldu. 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, 21. dakikada attığı golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Golü dışında mücadelesi ile de tam not alan Bakasetas, hücum kadar savunmaya da destek verdi. Bu sezon bordo mavili formayla Süper Lig'de 16. maçına çıkan Baka, 5. kez gol sevinci yaşarken, istatistiklerini de geliştirdi.

19 FARKLI TAKIMA KARŞI GOL

Tecrübeli krampon, toplamda 10 gole ulaşırken dün gece attığı golle Başakşehir'e karşı ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Ayrıca Süper Lig'de 19 farklı takıma karşı gol buldu. Bu sayıyla birlikte Fırtına'nın eski yıldızı Nwakaeme ile skorunu eşitledi. Bununla da kalmadı, Trezeguet ile birlikte bu sezon ligde takımın en golcü 2 isminden biri olmayı başardı. Yine bu sezon 4'ü ligde olmak üzere 8 de asisti bulunan Bakasetas, Fırtına'nın 18 golüne katkı sağladı.

OKAKA UZATMADA KIZARDI

Başakşehir'in İtalyan forveti Stefano Okaka 90+6'da gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 33 yaşındaki forvet oyuncusu ikinci sarıdan atıldı. Haftaya Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

TREZEGUET YİNE BOŞ GEÇTİ

Fırtına'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet dün geceyi de boş geçti. Ligde gol hasretini 4 maça çıkardı. Bu sezon 5 golü bulunan 28 yaşındaki futbolcu, çok çalıştı ancak şanssızlığını kıramadı.

VOLKAN'DAN BÜYÜK HATA

Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan, tecrübesine yakışmayan bir hataya imza attı. 21. dakikada Bakasetas çektiği şutta topu kontrol edemeyen 34 yaşındaki kaleci, meşin yuvarlağı ellerinin arasından kaçırıp golü yedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi itirafı! "Erden Timur'la görüntülü konuştuk ve..."
Bozulan gıdaya geri ödeme! Küçük üreticiyi koruma teklifi Meclis'te
F.Bahçeli yıldız zam istedi! İç transfer görüşmeleri başlıyor
F.Bahçe'den Haji Wright teklifi: 2 oyuncu + para
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyük övgü! "Takımı ateşleyen isim oldu"
Fırtına Başakşehir'e esti!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Ocak)
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyük övgü! "Takımı ateşleyen isim oldu" Büyük övgü! "Takımı ateşleyen isim oldu" 07:49
Olay yorum! "Beşiktaş şampiyon olacaksa..." Olay yorum! "Beşiktaş şampiyon olacaksa..." 07:36
Inter Verona'yı tek golle geçti! Inter Verona'yı tek golle geçti! 00:40
Inter Verona'yı tek golle geçti! Inter Verona'yı tek golle geçti! 00:40
Cengizli Marsilya evinde hata yapmadı! Cengizli Marsilya evinde hata yapmadı! 00:29
Beşiktaş Konya'da uzatmalarda kazandı! Beşiktaş Konya'da uzatmalarda kazandı! 00:09
Daha Eski
Güneş'ten transfer sözleri! Güneş'ten transfer sözleri! 00:16
Weghorst'tan veda paylaşımı! Weghorst'tan veda paylaşımı! 00:16
Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... 00:16
Fırtına Başakşehir'e esti! Fırtına Başakşehir'e esti! 00:16
Abdullah Avcı: Hiçbir zaman vazgeçmedik! Abdullah Avcı: Hiçbir zaman vazgeçmedik! 00:17
Icardi'den derbi itirafı! Icardi'den derbi itirafı! 00:17