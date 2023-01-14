Trezeguet zamanı

Fenerbahçe filelerini sarsarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükselten ve Trabzonspor'un en skorer ismi olan Trezeguet, toplamda 7 gol + 3 asiste imzasını attı. Bir kez daha sahne alması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak 28 yaşındaki sol kanat; Karagümrük, Giresun ve Alanyaspor'u boş geçti. Mısırlı yıldız bugün yeniden sahne almak istiyor.
Fenerbahçefilelerini sarsarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükselten ve Trabzonspor'un en skorer ismi olan Trezeguet, toplamda 7 gol + 3 asiste imzasını attı. Bir kez daha sahne alması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak 28 yaşındaki sol kanat; Karagümrük, Giresun ve Alanyaspor'u boş geçti. Mısırlı yıldız bugün yeniden sahne almak istiyor.