Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı sözleri!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası bordo mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır'dan takımın teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ

Uğurcan Çakır: "Abdullah hocayı çok seviyoruz. Hocamız hiçbir zaman mücadeleden kaçmadı, takım arkadaşlarımızla birlikte oturduk ve konuştuk. Hocamızın yanına gittik, onunla da konuştuk. O da mücadeleden kaçmayacağını bize söyledi."

"5-0'dan sonra kalkmak kolay olmuyor. Hafta içi de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ligin en iyi takımlarından birine çok az pozisyon vererek galip geldik."