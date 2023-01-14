Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı sözleri!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı sözleri!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Ev sahibi Fırtına maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken mücadele sonrası bordo mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır'ın, teknik direktör Abdullah Avcı hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 21:39
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Başakşehir maçı sonrası Abdullah Avcı sözleri!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası bordo mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır'dan takımın teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ

Uğurcan Çakır: "Abdullah hocayı çok seviyoruz. Hocamız hiçbir zaman mücadeleden kaçmadı, takım arkadaşlarımızla birlikte oturduk ve konuştuk. Hocamızın yanına gittik, onunla da konuştuk. O da mücadeleden kaçmayacağını bize söyledi."

"5-0'dan sonra kalkmak kolay olmuyor. Hafta içi de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ligin en iyi takımlarından birine çok az pozisyon vererek galip geldik."

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan transfer bombardımanı! Asbaşkan taraftarları heyecanlandıran 2 yıldızın müjdesini verdi...
Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın rekoruna dikti! İşte Cimbom'un yeni hedefi
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!
Toroğlu Trabzonspor - Başakşehir maçının ilk devresini yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı: Hiçbir zaman vazgeçmedik!
Bakasetas: Hocamızın yanında durduk!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Ocak)
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor Kassongo ile güldü! Sakaryaspor Kassongo ile güldü! 21:12
Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... 21:09
Fırtına Başakşehir'e esti! Fırtına Başakşehir'e esti! 21:07
Nottingham Forest evinde kazandı! Nottingham Forest evinde kazandı! 20:36
Girona Sevilla'yı devirdi! Girona Sevilla'yı devirdi! 20:31
Cenk Tosun: Hepimiz çok inandık! Cenk Tosun: Hepimiz çok inandık! 18:27
Daha Eski
Josef de Souza: Beşiktaş için savaştık! Josef de Souza: Beşiktaş için savaştık! 18:30
Abdullah Avcı: Dalgalı denizden geldim Abdullah Avcı: Dalgalı denizden geldim 18:46
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te! Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te! 18:57
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI Trabzonspor - Başakşehir | CANLI 18:58
G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! 19:04
Güneş'ten transfer sözleri! Güneş'ten transfer sözleri! 19:23