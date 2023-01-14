Trabzonspor'da Bruno Peres'ten Başakşehir maçı sonrası galibiyet yorumu: Çok özel bir gece yaşadım!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kritik maçta karşı karşıya geldi. Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından bordo mavililerin oyuncusu Bruno Peres açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRUNO PERES'İN SÖZLERİ

Bruno Peres maçın ardından, "Benim için çok özel bir gece yaşadım. Kazandığımız için mutluyum. Önemli bir maçtı. Bu maçta dönebilmem çok önemliydi. Galibiyetle dönmek beni ayrıca mutlu ediyor.

Sarı kart aslında dönüşüm için bir ödül oldu. Hakem ufak bir ödül vermiş oldu. Yeni takım arkadaşlarım var, oynayarak birbirimizi daha fazla tanıyacağız. Bugün çok önemliydi kazanmak. Eksik kalan detaylar vardı son haftalarda onları yapabildik. Mutlu edici bir gece oldu hepimiz adına." ifadelerine yer verdi.