Trabzonspor'da Bakasetas Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı. Yunan yıldız maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Bakasetas'ın sözleri;

Bakasetas: "Aslında kolay bir maç olmayacaktı. Hoca kalacak mı gidecek mi söylentileri vardı. Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız, önemli olan reaksiyon gösterebilmektir. Ben de o reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kaptanlarımız, oyuncular olarak hep beraber oturduk. Kaptanlarımız çok iyi bir duruş gösterdiler. Takım olarak hocamızın yanında durduk. Son haftalarda yaşadıklarımız kolay değildi. Bu duruşu gösterebilmek önemliydi." ifadelerini kullandı.