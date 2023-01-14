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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 18:47 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 18:53
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi konuştu.

Abdullah Avcı'nın sözleri;

Abdullah Avcı: "Sokaktaki insan, sitedeki çalışan, oyuncularım ve onların hepsinden gelen geri dönüşler... 'Ben dalgalı denizlere geldim' demiştim. Ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, yine kaçmayacağım. Hiçbir zaman mücadele kaçmadım. Başkanımız, yöneticilerimiz, Ertuğrul Doğan bey, sokaktaki insan, Trabzon'un akil insanları bütünleşti. Benim bir cümlem vardı; ''Dalgalı denizden geldim'' diye, bu dalgalı denizde gemiyi yanaştırmak için uğraşacağız." dedi.

Trabzonspor, büyük bir camiadır. Herkes Trabzonspor'un paçasına yapışmıştır. Biz, Trabzonspor'a hizmet için varız. Paçasına yapışanlar bir gün kaybolacaktır. Çok doluyum. Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'da 26 aydır çalışıyorum. En çok puan toplayan, en çok kupa kazanan takım. Bunu herkes bilsin." dedi.

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