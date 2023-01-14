TRABZONSPOR HABERLERİ - Transfer stratejisi belli oldu! 5-6 isim yolcu

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın arkasında dururken; transferle ilgili yol haritası çizildi. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Abdullah Avcı, kadrodaki bazı yıldızların performansından memnun olmadığını tekrar dile getirirken, gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, değerini bulacak isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. 40 milyon euro'yu geçen net maaş bütçesini, 30 milyon euro seviyelerine çekmek isteyen bordo-mavililerde, en az 5-6 oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.

Eğer iç transferde planlanan operasyon gerçekleştirilir ve bonservis kazancı da sağlanırsa, kadroya takviye gündeme gelecek. Öncelikle sağ kanat bölgesinin güçlendirilmesi düşünülüyor. Edin Visca yeniden sakatlandığı için yerine nokta atışı bir hamle yapılacak. Ayrıca forma şansı bulamayan Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen gibi gençlerin de oynayacakları kulüplere kiralanacağı öğrenildi.

