Trabzonspor 1-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu skorla puanını 32'ye yükseltti. Başakşehir ise 34 puanda kaldı.

2'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Peres, ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.



orta sahadan sağ kanata gönderdiği uzak pasında Peres topu ceza sahasına ortaladı. Topu karşılayan Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Volkan topu sahip oldu.



18'inci dakikada sol kanattan Eren'in ceza sahasını ortaladığı topa yükselen Gomez'n kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



21'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in şutunda top savunmadan döndü. Dönen topta Bakasetas bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan'ın elinden kayan top ağlara gitti: 1-0.



45+9'uncu dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Ndayishimiye'nin şutunu çekti. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.



55'inci dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



66'ncı dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndayishimiye'nin sert şutunda top yandan auta çıktı.



73'üncü dakikada rakip sahada kısa paslar yapan Başakşehir'de sağ iç koridorda topla buluşan Ömer Ali Şahiner ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Serdar Güler'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda kornere tokatladı.



90+6'ncı dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Okaka, Eren Elmalı'ya yaptığı faulün ardından önce ikinci sarı kart, ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşma, ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR'İ 8 YIL SONRA AKYAZI'DA DEVİRDİ



Geçtiğimiz hafta deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, ağır mağlubiyet sonrasında yönetim ve taraftarlardan gördüğü destekle yola devam kararı almıştı. Yaşanan dalgalı süreç nedeniyle zorlu günler geçiren bordo mavililer, Başakşehir karşısında galip gelerek moral yükseltti. Rakibini sahasında son olarak 2015 yılının Şubat ayında oynanan müsabakada 3-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, yaklaşık 8 yıllık aranın ardından Başakşehir'den Akyazı'da 3 puanı kopardı.



SAHASINDA NAMAĞLUP SERİSİ 34 MAÇA ÇIKTI



Sahasında 686 gündür mağlup olmayan Karadeniz ekibi, bu serisini de devam ettirmeyi başardı. Başakşehir'i tek golle geçen bordo-mavililer, kaybetmeme serisini de 34 maça çıkardı.



ALANYA YENİLGİSİNDEN SONRA SAVUNMA DEĞİŞTİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor deplasmanında alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrasında kadroda değişiklikler yaptı. Sağ bekte Larsen'i yedeğe çeken Avcı yerine lisansı çıkartılan Peres'i sahaya sürdü. Stoper hattında Bartra - Denswil ikilisinden oluşturan tecrübeli teknik adam, Alanyaspor maçındaki performansıyla eleştirilen hedefi olan Hugo'yu kulübeye çekti.



PERES 266 GÜN SONRA YEŞİL SAHAYA DÖNDÜ



Trabzonspor'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, 266 gün sonra resmi bir maçta görev yaptı. Peres'in geçtiğimiz sezonun 34'üncü haftasında 23 Nisan'da oynanan Adana Demirspor maçında aşil tendonu yırtılmıştı. Ameliyat sonrasında sezonu kapatan ve uzun süre takımdan ayrı kalan 32 yaşındaki sağ bek, 266 gün sonra resmi bir maçta forma giydi. Sakatlığı nedeniyle sezon başında lisansı askıya alınan ve ara transfer döneminde lisansı yeniden çıkartılan Brezilyalı oyuncu aylar sonra formasına kavuştu. Maça ilk 11'de çıkan ve 81 dakika sahada kalan Peres, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı.



GOMEZ'İN CEZASI BİTTİ, FORMAYI KAPTI



Sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giymeyen Maxi Gomez, cezasının dolması ardından 11'deki yerine döndü. Başakşehir maçın ilk 11'de başlayan Gomez, 90 dakika sahada kaldı.