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Peres geri dönüyor

Geçen sezonun 34'üncü haftasında 23 Nisan 2022 tarihinde Adana Demirspor karşılaşmasında aşil tendonu yırtılan Bruno Peres, sahalara dönüyor. 266 gündür resmi müsabakalardan uzak kalan Brezilyalı sağ bekin lisansı, yabancı kontenjanı nedeniyle askıya alınmıştı. Lisansı aktif edilen 32 yaşındaki savunmacı bugün forma giyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Peres geri dönüyor
Geçen sezonun 34'üncü haftasında 23 Nisan 2022 tarihinde Adana Demirspor karşılaşmasında aşil tendonu yırtılan Bruno Peres, sahalara dönüyor. 266 gündür resmi müsabakalardan uzak kalan Brezilyalı sağ bekin lisansı, yabancı kontenjanı nedeniyle askıya alınmıştı. Lisansı aktif edilen 32 yaşındaki savunmacı bugün forma giyecek.
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