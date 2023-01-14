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Ömür sahnede

Sezon başından itibaren performansında kademeli olarak artan ama zaman zaman sağ kanatta verimi düşen Abdülkadir Ömür, Dünya Kupası arasından sonra Abdullah Avcı tarafından orta sahada oynatılmaya başladı. Asıl bölgesine geçtikten sonra son 3 maçta Trabzonspor'un en iyi isimleri arasında olan 1.68 boyundaki maestro, Başakşehir sınavında da takımın en önemli kozlarından.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Ömür sahnede
Sezon başından itibaren performansında kademeli olarak artan ama zaman zaman sağ kanatta verimi düşen Abdülkadir Ömür, Dünya Kupası arasından sonra Abdullah Avcı tarafından orta sahada oynatılmaya başladı. Asıl bölgesine geçtikten sonra son 3 maçta Trabzonspor'un en iyi isimleri arasında olan 1.68 boyundaki maestro, Başakşehir sınavında da takımın en önemli kozlarından.
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