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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan takıma flaş uyarı! "Formanın hakkını verin"

Yönetim ve taraftarların tam desteğini alan Abdullah Avcı, Başakşehir maçına odaklanmış durumda. Trabzonspor, Başakşehir ile oynayacağı maça farklı bir kadro ve daha coşkulu bir oyun ile başlayıp sonuca gitmek istiyor. Kritik maç öncesi ise Abdullah Avcı'dan öğrencilerine flaş uyarılar geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan takıma flaş uyarı! "Formanın hakkını verin"

Trabzonspor'da tüm gözler Başakşehir maçına çevrilmiş durumda. Alanyaspor'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından sıkıntılı bir süreçten geçen ve kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacağını söyleyen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ve taraftarlardan tam destek aldıktan sonra Başakşehir sınavına odaklandı. Bir daha böyle sonuçlarla karşılaşmamak adına gerekli önlemleri almaya çalışan deneyimli teknik adam, kendisine güvenen camiayı asla mahcup etmek istemiyor.

"FORMANIN HAKKINI VERİN"

Bordo-mavililer bu akşam Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açmayı arzularken, Abdullah Avcı'nın oyuncularına, "Ben her maçı kazanmak isterim. Burası Trabzonspor. Ben artık oyuncu beklemeyeceğim" sözünü Başakşehir maçı öncesi talebelerine hatırlattığı kaydedildi. Başarılı hocanın, "Artık hiçbir bahane yok. Sahaya çıkın ve şampiyon gibi oynayın. Bu formanın hakkını verin. Bu forma herkese nasip olmaz. 90 dakika mücadele bekliyorum. Kimse pes etmeyecek, savaşacak" dediği belirtildi.

"DEĞİŞİMİ BAŞLATMALIYIZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi son yapılan antrenmanda takıma moral aşılayarak, "Değişimi başlatmalıyız ve bunu kendi evimizde yapacağız" dedi. Oyunculardan da olumlu tepkiler alan Avcı, maça büyük önem veriyor.

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Fırtına, geçtiğimiz sezonun 13 puan gerisinde kaldı. Karadeniz devi, geçen sezon 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 34 gole karşılık ise kalesinde 13 gol görmüştü ve elde ettiği 42 puanla ligde zirvede yer alıyordu.

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