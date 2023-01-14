Deplasman kabusu

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle zirve için önemli bir adım atmıştı. Deplasmanda ise Karagümrük karşısındaki 4-1'lik mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ardından Giresunspor'u 3-0 yenen Karadeniz devi, son alarak da dış sahada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti. Fırtına, bu sezon deplasmanda 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti. 11 puan toplayabildi.
Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle zirve için önemli bir adım atmıştı. Deplasmanda ise Karagümrük karşısındaki 4-1'lik mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ardından Giresunspor'u 3-0 yenen Karadeniz devi, son alarak da dış sahada ise Alanyaspor'a 5-0 kaybetti. Fırtına, bu sezon deplasmanda 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti. 11 puan toplayabildi.