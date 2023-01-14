Bakasetas pusuda

Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan Bakasetas, Karadeniz devinin en büyük hücum silahı olarak görülüyor. Karagümrük, Giresunspor ve Alanyaspor maçlarını boş geçen 29 yaşındaki Yunan maestro, bugün Başakşehir'i avlayarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.
Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan Bakasetas, Karadeniz devinin en büyük hücum silahı olarak görülüyor. Karagümrük, Giresunspor ve Alanyaspor maçlarını boş geçen 29 yaşındaki Yunan maestro, bugün Başakşehir'i avlayarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.