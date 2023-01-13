UEFA’dan VAR kararı

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun geri kalanında VAR kullanılacağını açıkladı. Trabzonspor'un, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile 16-23 Şubat tarihlerinde oynayacağı karşılaşmalarda VAR hakemi bulunacak. Bordomavililerin play-off'u geçmesi halinde son 16 turundaki rakipleri ise 24 Şubat'ta yapılacak kura çekiminde belirlenecek.
UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun geri kalanında VAR kullanılacağını açıkladı. Trabzonspor'un, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile 16-23 Şubat tarihlerinde oynayacağı karşılaşmalarda VAR hakemi bulunacak. Bordomavililerin play-off'u geçmesi halinde son 16 turundaki rakipleri ise 24 Şubat'ta yapılacak kura çekiminde belirlenecek.