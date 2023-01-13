Savunmaya çekidüzen

Son 3 haftada 9 gol yenmesi gözleri savunma hattına çevirmişti... Teknik heyet yapılan hataları idmanlarda anlatıp, tekrarlanmaması için önlem alacak. Takım savunmasına dikkat çekilecek. Orta saha ve ileri uçtaki oyunculardan da top rakibe geçtiğinde defansif görevlerini yapmaları istenecek.
Son 3 haftada 9 gol yenmesi gözleri savunma hattına çevirmişti... Teknik heyet yapılan hataları idmanlarda anlatıp, tekrarlanmaması için önlem alacak. Takım savunmasına dikkat çekilecek. Orta saha ve ileri uçtaki oyunculardan da top rakibe geçtiğinde defansif görevlerini yapmaları istenecek.