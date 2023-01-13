Haberler Trabzonspor Savunmaya çekidüzen

Savunmaya çekidüzen

Son 3 haftada 9 gol yenmesi gözleri savunma hattına çevirmişti... Teknik heyet yapılan hataları idmanlarda anlatıp, tekrarlanmaması için önlem alacak. Takım savunmasına dikkat çekilecek. Orta saha ve ileri uçtaki oyunculardan da top rakibe geçtiğinde defansif görevlerini yapmaları istenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Savunmaya çekidüzen
Son 3 haftada 9 gol yenmesi gözleri savunma hattına çevirmişti... Teknik heyet yapılan hataları idmanlarda anlatıp, tekrarlanmaması için önlem alacak. Takım savunmasına dikkat çekilecek. Orta saha ve ileri uçtaki oyunculardan da top rakibe geçtiğinde defansif görevlerini yapmaları istenecek.
DİĞER
Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! “Ateş Kuşları” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor!
Melis Sandal'dan Mustafa Sandal'a 85 bin dolarlık özel hediye!
Fenerbahçe'de Arda isyanı!
Bye bye Weghorst Hoş geldin Aboubakar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Djaniny'ye 2 teklif! Yönetimden izin çıktı
Gidene göre transfer
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
KGF 250 MİLYAR KREDİ DESTEK PAKETİ | KGF kredisi nedir, nasıl kullanılır? - 2023 KGF destek kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranları kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Weghorst sözleri! "Çoktan veda etmiş" Flaş Weghorst sözleri! "Çoktan veda etmiş" 07:41
Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! 01:08
Fenerbahçe Beko kendine geldi Fenerbahçe Beko kendine geldi 00:26
Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! 01:02
Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! Genoa'yı eleyen Roma kupada çeyrek finalde! 01:07
Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! Chelsea Fulham deplasmanında kayıp! 01:08
Daha Eski
Beşiktaş için yeni golcü iddiası! İskoçya'dan... Beşiktaş için yeni golcü iddiası! İskoçya'dan... 23:51
Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip! Beşiktaş'a Kouyate transferinde 2 rakip! 23:52
FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu! FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu! 23:52
Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek Girişimler başladı! Fenerbahçe'ye 20'lik sol bek 23:52
Dev operasyon! 3 transfer 2 ayrılık Dev operasyon! 3 transfer 2 ayrılık 23:53
F.Bahçe Beko Bayern Basket'i mağlup etti! F.Bahçe Beko Bayern Basket'i mağlup etti! 23:53