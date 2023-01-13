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Samsun’dan Yusuf hamlesi

Kasımpaşa ile görüşen Yusuf Erdoğan için Yılport Samsunspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, Yusuf ile prensipte anlaştığı, transferi bitirmek için Trabzonspor'dan onay beklediği iddia edildi... Ankaragücü'nün de radarında olan 30 yaşındaki Yusuf'un yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Samsun’dan Yusuf hamlesi
Kasımpaşa ile görüşen Yusuf Erdoğan için Yılport Samsunspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, Yusuf ile prensipte anlaştığı, transferi bitirmek için Trabzonspor'dan onay beklediği iddia edildi... Ankaragücü'nün de radarında olan 30 yaşındaki Yusuf'un yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.
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