Samsun’dan Yusuf hamlesi

Kasımpaşa ile görüşen Yusuf Erdoğan için Yılport Samsunspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, Yusuf ile prensipte anlaştığı, transferi bitirmek için Trabzonspor'dan onay beklediği iddia edildi... Ankaragücü'nün de radarında olan 30 yaşındaki Yusuf'un yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.
Kasımpaşa ile görüşen Yusuf Erdoğan için Yılport Samsunspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin, Yusuf ile prensipte anlaştığı, transferi bitirmek için Trabzonspor'dan onay beklediği iddia edildi... Ankaragücü'nün de radarında olan 30 yaşındaki Yusuf'un yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.