PFDK’dan 212 bin lira ceza

PFDK, Trabzonspor'a toplamda 212 bin lira para cezası verdi... Corendon Alanyaspor deplasmanında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin lira, aynı müsabakada yine taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası uygulandı. Söz konusu taraftarlar bir sonraki deplasman maçında stada alınmayacak
PFDK, Trabzonspor'a toplamda 212 bin lira para cezası verdi... Corendon Alanyaspor deplasmanında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin lira, aynı müsabakada yine taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası uygulandı. Söz konusu taraftarlar bir sonraki deplasman maçında stada alınmayacak