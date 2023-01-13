Mesaiye devam

Bordo-mavililer bir günlük iznin ardından Başakşehir maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Fırtına bugün son çalışmasını yapıp kampa girecek.
Bordo-mavililer bir günlük iznin ardından Başakşehir maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi. Fırtına bugün son çalışmasını yapıp kampa girecek.