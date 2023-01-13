Maxi Gomez iş başına

Sarı kart cezalısı olduğu için Alanyaspor deplasmanında oynamayan Maxi Gomez, Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşacak... Uruguaylı forvet ligde görev yaptığı son 4 maçın hepsinde skor katkısı yaparak 2 gol+2 asist üretmişti. Formda Gomez'in dönüşü ile hücum hattının daha etkili olması bekleniyor.
Sarı kart cezalısı olduğu için Alanyaspor deplasmanında oynamayan Maxi Gomez, Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşacak... Uruguaylı forvet ligde görev yaptığı son 4 maçın hepsinde skor katkısı yaparak 2 gol+2 asist üretmişti. Formda Gomez'in dönüşü ile hücum hattının daha etkili olması bekleniyor.