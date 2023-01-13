Evi kalesi

FIRTINA, Başakşehir maçı öncesi saha avantajına güveniyor. Abdullah Avcı ve ekibi Şenol Güneş Stadı'nda 675 gündür yenilmiyor. 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçın ardından iç sahada 33 lig maçına çıkan Karadeniz devi; 21 galibiyet, 12 beraberlik aldı... Bordo-mavililer bu sezon ise Akyazı'da tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek, mağlubiyet yaşamadı. Kalesinde sadece 5 gol gördü.
FIRTINA, Başakşehir maçı öncesi saha avantajına güveniyor. Abdullah Avcı ve ekibi Şenol Güneş Stadı'nda 675 gündür yenilmiyor. 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçın ardından iç sahada 33 lig maçına çıkan Karadeniz devi; 21 galibiyet, 12 beraberlik aldı... Bordo-mavililer bu sezon ise Akyazı'da tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek, mağlubiyet yaşamadı. Kalesinde sadece 5 gol gördü.