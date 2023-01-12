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Umut aranıyor!

Umut, Trabzonspor’da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti. Geçen yıl kral olmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Umut aranıyor!

Geçen sezon Kasımpaşa'da fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, beklentinin uzağında kaldı. Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan 26 yaşındaki forvet, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demir karşılaşmasında ilk golünü attı. 8. haftadaki Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. Umut, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti.

İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ

Umut özellikle son maçlarda gözden iyice düştü. Ligin 16. haftasındaki Karagümrük ile 17. haftasındaki Giresunspor maçlarında kadroda yer almasına karşın şans bulamayan 1.78 boyundaki forvet, Gomez'in cezası nedeniyle Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Varlık gösteremeyen 26 yaşındaki yıldız, ilk 45 dakika görev yaptıktan sonra oyundan alındı. Ligde son 9 haftadır gole hasret.

YERLİ GOL KRALI

Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut, ligde 8 sezon sonra yerli bir oyuncu olarak gol kralı unvanını elde etti. Yerli oyuncular, en son 2012-13 sezonunda G.Saray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

49 MAÇTA 22 GOL

Umut, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla ligde toplam 49 karşılaşmaya çıkıp 22 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselmeyi başarmıştı.

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