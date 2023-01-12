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Trabzonspor Basel maçında VAR uygulaması olacak!

Trabzonspor'un, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile 16-23 Şubat tarihlerindeki karşılaşmalarında VAR hakemi bulunacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:28
Trabzonspor Basel maçında VAR uygulaması olacak!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun kalan bölümünde Video Yardımcı Hakem (VAR) kullanılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 16 turuna yükselmek için Trabzonspor'un da İsviçre'nin Basel takımıyla 16-23 Şubat tarihlerinde oynayacağı play-off turu maçlarından itibaren VAR uygulanacak.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek ve Türk takımlarının son 16 turundaki maçlarında ve finale giden yoldaki maçlarında VAR uygulaması gerçekleştirilecek.

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