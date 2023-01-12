‘Mücadeleye devam’ demişti

Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 11.30'da Trabzon'dan İstanbul'a gelen Avcı, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Tecrübeli teknik adam, istifa edeceği haberlerinin ardından evinin önünde toplanan bordo-mavili taraftarlara, "Duygularınız, düşünceleriniz ve destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam" diye seslenmişti.

10 KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-21 sezonunun 9. haftasından itibaren 87 lig maçı oynarken, 49 galibiyet, 28 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayıp, 175 puan topladı. 2.03'lük puan ortalaması yakaladı.