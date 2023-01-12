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Ahmet Ağaoğlu: Lig uzun bir maraton

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezonun uzun bir maraton olduğunu ve yarışın henüz ilk yarısının dahi tamamlanmadığını belirterek, bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladıkları mutlu güne hep birlikte şahit olacaklarını belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:51
Ahmet Ağaoğlu: Lig uzun bir maraton

Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, 2018 yılının nisan ayından bugüne bakıldığında camianın destekleriyle çok büyük güçlüklerin üstesinden gelirken, özellikle sportif anlamda üstün başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının tüm kulüpleri olduğu gibi, kendilerini de etkilediğini ama bu süreci en az hasarla atlattıklarına dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik anlamda ortaya koyduğumuz disiplinin yanında sportif anlamda her zaman yarışmacı kimliğimizi korumaya da özen gösterdik. Bu da bize başarı olarak geri döndü. Görevde olduğumuz sürede bir Süper Lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazanarak toplamda dört kupa kaldırma başarısını gösterdik. Geride bıraktığımız dönemde birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp şampiyonluğa ulaşırken aynı zamanda da ezeli rakiplerimize çok ciddi üstünlük kurduk. Üstelik kazandığımız şampiyonluk sonrası yaptığımız kutlamalar da ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı."

Ağaoğlu, yazısında ayrıca "İyi, doğru ve güzel insanları bünyesinde barındıran bir kulüp olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, yeni yılda da fair-play ruhunu her şeyin üstünde tutup tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz." görüşlerine yer verdi.

Bordo-mavili camiaya da seslenen Ağaoğlu, "Sezonun henüz yarısını bile tamamlamadık. Lig uzun bir maraton. Önümüzde günler, haftalar, aylar var. Umuyorum ki tüm bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız. Bizleri bugüne kadar getiren tüm doğrularımızın kılavuzluğunda çalışarak yolumuza devam edeceğimizi belirterek, hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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