Haberler Trabzonspor Umut Bozok beklentinin altında kaldı

Umut Bozok beklentinin altında kaldı

Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:18
Umut Bozok beklentinin altında kaldı

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

Umut Bozok, Trabzonspor'da 11 lig maçında 453 dakika görev alırken, 2 gol kaydetti.

SON MAÇLARDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Teknik direktör Abdullah Avcı, İspanyol golcü Maxi Gomez'i daha çok lig maçlarında tercih ederken, Umut Bozok özellikle son maçlarda gözden iyice düştü.

Ligin 16. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük ile 17. haftasındaki Bitexen Giresunspor maçlarında kadroda yer almasına karşın şans bulamayan Umut Bozok, Gomez'in cezası nedeniyle Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 5-0 yenildiği karşılaşmada varlık gösteremeyen Umut Bozok, ilk 45 dakika görev yaptıktan sonra oyundan alındı.

Umut Bozok, ligde son 9 haftadır gol hasreti çekiyor.

YERLİ GOL KRALI

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, ligde 8 sezon sonra yerli bir oyuncu olarak gol kralı unvanını elde etti.

Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.

Umut Bozok'u 18'er golle Atakaş Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ile Çaykur Rizespor'da 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izlemişti.

49 MAÇTA 22 GOL

Umut Bozok, Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla ligde toplam 49 karşılaşmaya çıkıp 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselmeyi başarmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Transfer sonrası Wout Weghorst için olay sözler! "Eyşan 2" olarak tarihe geçer
İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova Sibel Can'la geçmişe gitti sosyal medya yıkıldı: "Çok iyiler"
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
İşte derbi galibiyetinin şifreleri! 3 puan böyle geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı kararını verdi!
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
İkinci el konutta kampanya olacak mı?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Umut Bozok beklentinin altında kaldı Umut Bozok beklentinin altında kaldı 11:18
Troyes ile Marsilya saat kaçta? Troyes ile Marsilya saat kaçta? 11:17
Muslera açıklamalarda bulunuyor | CANLI Muslera açıklamalarda bulunuyor | CANLI 11:17
Miami Heat'ten rekor! 40'ta 40 attılar Miami Heat'ten rekor! 40'ta 40 attılar 11:09
Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? Strasbourg - Lens maçı saat kaçta? 11:07
PSG - Angers maçı saat kaçta? PSG - Angers maçı saat kaçta? 10:59
Daha Eski
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız... Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız... 10:57
Nice - Montpellier maçı saat kaçta? Nice - Montpellier maçı saat kaçta? 10:53
Lorient - Monaco maçı saat kaçta? Lorient - Monaco maçı saat kaçta? 10:46
Brest - Lille maçı saat kaçta? Brest - Lille maçı saat kaçta? 10:40
Nantes - Lyon maçı saat kaçta? Nantes - Lyon maçı saat kaçta? 10:34
Gözler onların üzerinde! İşte boşta olan yıldızlar Gözler onların üzerinde! İşte boşta olan yıldızlar 10:29