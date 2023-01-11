TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 'devam' kararı verdi!

Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetin ardından oluşan puslu hava dün akşam gelen bir açıklamayla dağıldı. 5-0'lık yenilginin ardından, "Hastalıklı, geçici olmayan bir durum var. Şimdi buradaki geçici olmayan durumun değerlendirmesini genel olarak yapmak gerekiyor" diyerek istifa sinyali veren Abdullah Avcı'ya bordomavili taraftarlar sahip çıktı. Trabzon'da toplanan yüzlerce taraftar tecrübeli hocanın evinin önüne giderek destek tezahüratlarında bulundu. "Bizi bırakma" diye bağıran taraftarlara seslenmek için evinin balkonuna çıkan Avcı, istifa iddialarına da noktayı koydu.

'BEN DE SİZLERİ SEVİYORUM'

Taraftarlara yönelik kısa bir konuşma yapan Avcı, kendisine yöneltilen sevgi sözlerine "Ayağınıza sağlık, ben de sizi seviyorum" diye yanıt verdi. Başarılı teknik adam ayrıca "Duygularınız, düşünceleriniz, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" diyerek görevde kalacağını açıkladı. Avcı'dan buluşma sözü de alan taraftarlar diğer site sakinlerini rahatsız etmemek için sessizce dağıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bugün İstanbul'da yönetimle bir konuşma yapacak. Tecrübeli hocanın kadro dışılar da dahil yönetimle önemli konuları masaya yatırması bekleniyor.

Yunus Emre SEL