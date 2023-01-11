Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 'devam' kararı verdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 'devam' kararı verdi!

Evinin önünde toplanan yüzlerce taraftara seslenen teknik direktör Abdullah Avcı “Destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı 'devam' kararı verdi!

Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetin ardından oluşan puslu hava dün akşam gelen bir açıklamayla dağıldı. 5-0'lık yenilginin ardından, "Hastalıklı, geçici olmayan bir durum var. Şimdi buradaki geçici olmayan durumun değerlendirmesini genel olarak yapmak gerekiyor" diyerek istifa sinyali veren Abdullah Avcı'ya bordomavili taraftarlar sahip çıktı. Trabzon'da toplanan yüzlerce taraftar tecrübeli hocanın evinin önüne giderek destek tezahüratlarında bulundu. "Bizi bırakma" diye bağıran taraftarlara seslenmek için evinin balkonuna çıkan Avcı, istifa iddialarına da noktayı koydu.

'BEN DE SİZLERİ SEVİYORUM'

Taraftarlara yönelik kısa bir konuşma yapan Avcı, kendisine yöneltilen sevgi sözlerine "Ayağınıza sağlık, ben de sizi seviyorum" diye yanıt verdi. Başarılı teknik adam ayrıca "Duygularınız, düşünceleriniz, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" diyerek görevde kalacağını açıkladı. Avcı'dan buluşma sözü de alan taraftarlar diğer site sakinlerini rahatsız etmemek için sessizce dağıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bugün İstanbul'da yönetimle bir konuşma yapacak. Tecrübeli hocanın kadro dışılar da dahil yönetimle önemli konuları masaya yatırması bekleniyor.

Yunus Emre SEL

DİĞER
Emine Ün yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!
2 çocuk annesi Esra Erol mankenlere taş çıkardı! Ali Özbir’in biricik eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! “Baktıkça bakası geliyor insanın...”
Cimbom'un Icardi planı belli oldu!
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Trabzonspor taraftarından Avcı'ya büyük destek!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE 📌
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi! 01:43
Hatay mesaisi başladı Hatay mesaisi başladı 01:31
Şampiyonluk oranı değişti Şampiyonluk oranı değişti 01:30
Jesus’u mat etti Jesus’u mat etti 01:29
Sung’un menajeri konuştu Sung’un menajeri konuştu 01:28
Rashica’yı takip etmiyorum Rashica’yı takip etmiyorum 01:27
Daha Eski
Abdülkerim sahada konuştu Abdülkerim sahada konuştu 01:26
Messi gibi çıldırttı Messi gibi çıldırttı 01:25
Buruk kanunları Buruk kanunları 01:24
TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:07
Galatasaray HDI Sigorta Pge Skra'ya yenildi! Galatasaray HDI Sigorta Pge Skra'ya yenildi! 01:07
TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! TOFAŞ Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 01:06