Kadro tercihi tepkisi

Bu dönem resmi maçlardaki tüm yenilgilerini dış sahada alan Trabzonspor, yine bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü. İlk yarıdaki kötü gidişatı durdurmak isteyen Abdullah Avcı'nın ikinci yarıdaki oyuncu değişikliği hamleleri de yenilgiyi önleyemedi

SANCILI BİR SÜREÇ

2021-22'de rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Trabzonspor, bu sezon her kulvarda hüsran yaşıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, Süper Lig'de de dalgalı bir tablo çiziyor. Deplasmanda 100 gündür kazanamayan ve son olarak Alanyaspor'a 5-0'lık tarihi bir yenilgi yaşayan bordo- mavililer sancılı bir süreçten geçiyor.