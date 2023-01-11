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Kadro tercihi tepkisi

Bu dönem resmi maçlardaki tüm yenilgilerini dış sahada alan Trabzonspor, yine bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Kadro tercihi tepkisi

Bu dönem resmi maçlardaki tüm yenilgilerini dış sahada alan Trabzonspor, yine bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü. İlk yarıdaki kötü gidişatı durdurmak isteyen Abdullah Avcı'nın ikinci yarıdaki oyuncu değişikliği hamleleri de yenilgiyi önleyemedi

SANCILI BİR SÜREÇ

2021-22'de rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Trabzonspor, bu sezon her kulvarda hüsran yaşıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, Süper Lig'de de dalgalı bir tablo çiziyor. Deplasmanda 100 gündür kazanamayan ve son olarak Alanyaspor'a 5-0'lık tarihi bir yenilgi yaşayan bordo- mavililer sancılı bir süreçten geçiyor.

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