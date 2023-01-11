İrfan Can Kahveci için olay transfer iddiası! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a...

İrfan Can Kahveci bir türlü Fenerbahçe'nin oyuncusu olamadı...
İrfan Can Kahveci bir türlü Fenerbahçe'nin oyuncusu olamadı...
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaraylı olmak isterken, parçalıyı giymek isterken Ali Koç'un inadı ile çubukluyu giyen İrfan Can son Galatasaray derbisinde yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı karttan sonra adeta kendi ipini çekti.
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Ucuz kırmızı kart görülmemesi yönünde tüm takımı uyaran Jorge Jesus, milli oyuncu için kulüp iç disiplin talimatında yazan en yüksek cezanın uygulanmasını istedi.
Kırmızı kart nedeniyle kendisine uygulanacak ceza İrfan Can'a iletildi.
Milli oyuncu ya da menajeri "Oyun içinde olan bir hamle savunması" dahi yapmadı. Cezayı kabul etti.
İrfan Can için yeni bir süreç başladı.
Yerine oyuncu arandığı iddialarının arttığı ortamda milli oyuncunun ayrılık sürecinin bile başlaması gündemde.
Hatta öyle iddialar dolanıyor ki, İrfan Can'ın Fenerbahçe'den ayrılması durumunda yolunun Trabzonspor'a düşeceği konuşulmaya başlandı.
Kariyerinde çok önemli yer tutan ve kariyeri boyunca kendisine en fazla formayı veren Avcı'nın "gel" demesi durumunda İrfan Can'ın bordo-mavili formayı giymek için izin isteyeceği bile iddia ediliyor.
Bu iddianın sahiplerine göre İrfan Can, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri milli formaya uzak kaldı.
Avrupa'da adından söz ettiren Manchester United'a 3 gol atan oyuncudan, Sevilla'nın gündemine gelen oyuncudan ilk 11'de forma bulmakta zorlanan oyuncuya dönüşmesini bir türlü hazmedemedi.
Özellikle sezon başında yerine kanat oyun kurucusu olarak Lincoln'ün transfer edilmesinden beri bir türlü Jorge Jesus'a kanı ısınmadı.
İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?
Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlı olan İrfan Can, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde doğdu. İki kardeş olan İrfan Can'ın bir de ablası bulunmaktadır.
Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de çalışan bir motor ustasıdır. İrfan, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi BESYO'ya girdi.
Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı.
Futbol okulunda geçirdiği yıllardan sonra seçmelerde kendini göstererek Gençlerbirliği Altyapısına giren İrfan, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı.
Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi.
Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.
2017-2021 arasında ise Başakşehir'de forma giydi ve 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.
2012 yılının başında Hakan Tecimer yönetimindeki Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Kahveci, Türkiye formasını ilk olarak Azerbaycan'a karşı giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta bir asist yaptı. Bir sonraki Ukrayna maçında da forma giyen İrfan, ilk millî golünü kaydetti.
Türkiye U-17 takımında toplamda 7 maçta forma giyip 1 gol kaydeden İrfan, Türkiye U-18 takımında 4 kez, Türkiye U-20 takımında ise 3 kez forma giymiştir.