İrfan Can Kahveci için olay transfer iddiası! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaraylı olmak isterken, parçalıyı giymek isterken Ali Koç'un inadı ile çubukluyu giyen İrfan Can son Galatasaray derbisinde yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı karttan sonra adeta kendi ipini çekti.



TRANSFERDE DEV KAPIŞMA! F.BAHÇE VE G.SARAY...