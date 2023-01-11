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En kötü dönemi

Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek 29 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 sezon içindeki en kötü dönemini yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
En kötü dönemi

Bordo-mavililer, 2020-21'in 9. haftası öncesinde göreve gelen Avcı ile 87 lig karşılaşmasına çıkarken, 49 galibiyet, 28 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Avcı ilk sezonunda 2.03, şampiyonluk sezonunda 2.13, bu sezon 1.70 ortalama tutturdu.

İLK SEZON AVRUPA

Teknikdirektör Abdullah Avcı, 2020-21 sezonunun 9. haftasında takımı 17. sırada aldı. Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

KALESİ DÜŞTÜ

Fırtına, Avcı ile en fazla golü bu sezon yedi. Bordo-mavililer, ilk sezonunda 0.68, geçen yıl 0.94 gol yeme ortalamasıyla oynadı. Trabzonspor, bu dönem 17 haftada maç başına kalesinde 1.47 gol gördü. Karadeniz devi, Avcı ile ilk sezonunda 32 maçta 22, 2021-22'de 38 maçta 36, bu sezon ise 17 maçta 25 gol yedi.

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