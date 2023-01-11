En fazla yenilgi bu sezon

Ligde Avcı yönetiminde 2020-21 ve 2021-22 sezonlarını üçer mağlubiyetle tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon ise 17 lig maçında 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Geçen sezonu solladı!

Deplasmanda son olarak 8'inci haftada Kayserispor karşısında 2-1 galibiyet alan bordo mavililerin, dış saha zafer hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4'ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde 19 gol görmüştü.