"Bu krizden çıkarız"

TRABZONSPOR Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün bu krizden kolay çıkacağını söyledi. Ali Sürmen'in sözlerinin satır başları:

Trabzonlular biraz aceleci olabilir. Bize yakışmayan sonuçlar alıyoruz. Ama 'hemen hocayı gönderelim' demek doğru mu?

Sağlıklı düşüneceğiz acele etmeyeceğiz, telaşa kapılmayacağız.

Trabzonspor ilk defa krize girmiyor. Bu krizden çok da kolay çıkar.

Bir taraftan da asıl önemli olan şeyin kulübün ödeme güçlüğüne düşmeyecek önlemleri almasıdır. En önemli ve acil çözüm odur.

Önümüzdeki günlerde yönetimle ve kurullarımızla istişarelerimiz olacak. O istişarelerden sonra bir açıklama gelecektir.