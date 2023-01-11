Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon ilk 17 haftada 13 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puanla zirvede yer alan Karadeniz devi, bu yıl ise 17 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puanla 6'ncı sırada. Geride kalan sezonda 17 maçta 34 gol atan ve kalesinde 13 gol gören bordo mavililer bu sezon ise 25 gol kaydetti, kalesinde gördüğü 25 golle averajı sıfırladı.

ALANYASPOR SIKINTISI

Trabzonspor, Alanya maçlarında sıkıntı yaşamaya devam ediyor... Bordo-mavililer, güney ekibine rakip olduğu 13 karşılaşmada 6. mağlubiyetini aldı. 4 maç berabere biterken, Karadeniz devi 3 kez kazanabildi.

İLK KEZ MAÇTA FARK YEDİ

Abdullah Avcı kariyerinde bir ilki yaşadı. Karadeniz devinin hocası ilk kez takımı bir sezonda 3 maçta 4 ve daha fazla gol yedi. Avcı'nın talebeleri, Antalyaspor'a 5-2, Karagümrük'e 4-1 ve Alanyaspor'a da 5-0 kaybetti.

YEREL BASINDAN TEPKİ

Kentteki yerel yayın yapan gazeteler, Trabzonspor'un ağır Alanyaspor mağlubiyetini gazete sayfalarına taşıdı. Yerel basın hezimetin faturasını takıma ve teknik adama keserken, Alanyaspor yenilgisini ve takımdaki kötü gidişatı 'utanç tablosu' ve 'yüzümüzü kızarttınız' başlıklarıyla okurlarına sundu.