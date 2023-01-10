Yine Antalya yine 5 gol

Karadeniz devi dün Alanyaspor karşısında çok ağır bir yenilgi alarak zirve yarışında darbe yedi. Bordo-mavililer bu sezon ikinci kez kalelerinde 5 gol gördüler. Trabzonspor ligin 3. haftasında yine Antalya şehrinde bu kez Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu. Aynı şehirde ikinci kez 5 gol yiyen bordo-mavililerin defans hattı eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
Karadeniz devi dün Alanyaspor karşısında çok ağır bir yenilgi alarak zirve yarışında darbe yedi. Bordo-mavililer bu sezon ikinci kez kalelerinde 5 gol gördüler. Trabzonspor ligin 3. haftasında yine Antalya şehrinde bu kez Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu. Aynı şehirde ikinci kez 5 gol yiyen bordo-mavililerin defans hattı eleştirilerin hedefinde yer alıyor.