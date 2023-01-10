Vitor Hugo cezalı

Bordo -mavili takımda iki stoper Vitor Hugo ile Marc Bartra, Corendon Alanya maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Bartra'yı dün 2. yarıda oynattı. İlk 11'de olan Hugo ilk yarıda kart gördü ve cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, önümüzdeki hafta Başakşehir sınavında forma giyemeyecek.
Bordo -mavili takımda iki stoper Vitor Hugo ile Marc Bartra, Corendon Alanya maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı, Bartra'yı dün 2. yarıda oynattı. İlk 11'de olan Hugo ilk yarıda kart gördü ve cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, önümüzdeki hafta Başakşehir sınavında forma giyemeyecek.