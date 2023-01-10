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Trezeguet durdu

5 golle Fırtına’nın en skorer ismi olan Mısırlı, son 3 maçta üretken olamadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Trezeguet durdu

Fenerbahçe filelerini sarsarak Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükselten ve Trabzonspor'un en skorer ismi olan Trezeguet, toplamda 7 gol + 3 asiste imzasını attı. Bir kez daha sahne alması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak 28 yaşındaki sol kanat, Karagümrük ve Giresun karşılaşmalarının ardından dün de Alanyaspor'u da boş geçti. Sağ kanada çekilen Mısırlı yıldızın performansının düştüğü gözlendi. Trezeguet maç sonrası, "Çok çalışmalıyız" dedi.

HÜCUM MOTORU GİBİ


Takımın hücum bölgesindeki en önemli kozu olan Trezeguet, galibiyet anahtarı gibi. Fırtına, Mısırlı yıldızın gol attığı 5 lig maçının 4'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. 28 yaşındaki futbolcu durunca Trabzonspor da duruyor.

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