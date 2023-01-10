TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan çarpıcı istatistik!

Trabzonspor Süper Lig'in 18. Haftasında Alanyaspor'a deplasmanda konuk oldu. Karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrılan bordo-mavili ekipte başarılı kaleci Uğurcan Çakır eski günlerini özletmeye başladı.

Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giyen Uğurcan, Alanyaspor karşılaşmasında kalesinde 5 gol gördü. Milli kaleci, bu sezon toplamda 23 karşılaşmada görev yaptı ve mücadelelerin 11'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezonki performansı ile taraftarın ve futbolseverleri şaşırtan Çakır, birçok spor yorumcusu tarafından eleştirilere maruz kalıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 10 ve üstü maça çıkan kaleciler arasında en düşük kurtarış yüzdesine sahip isim olan Uğurcan Çakır oldu. 61 Medya'nın haberine göre; Çakır aynı zamanda kariyerinin en düşük yüzdeli sezonunu yaşıyor.

2017/18 - 64.7

2018/19 - 75

2019/20 - 73.9

2020/21 - 76.6

2021/22 - 78.9

2022/23 - 56.1

Geçen sezon 43 karşılaşmada forma giyen Uğurcan Çakır, kalesinde 46 gol görürken 13 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de toplamda 148 mücadele görev alan Uğurcan Çakır, 169 gol yerken 40 karşılaşmada kalesini korumayı başardı.