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Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, evinde ağırladığı Trabzonspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 08:38
Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU – BİR YERDE HATA VAR

Dakika 79... Gazeteden maçın yazısını alacak arkadaş beni aradı. "Hocam artık yazıyı yazalım maç 4-0" dedi. Ben de kendisine dedim ki "Biraz bekleyelim, bu maçı 5-4 Trabzon kazanır!"

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Yazıya başladığımızda Alanya hücuma kalkmıştı, topu sol tarafa açtılar, oradan gelen Alanyalı oyuncu beş yaptı. Size bir şey söyleyeyim mi; maç 1-0 ve dakika 79 olsaydı yine de Trabzonspor'un bu karşılaşmayı çevirme şansı yoktu.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Neden?.. Çünkü Trabzonspor'un dün akşamki takımı ölmüş ağlayanı yoktu. Yani bir takım düşünün, üzerine ölü toprağı atılmış, hiçbir şekilde maçta kavga etmiyor, mücadele etmiyor, yalandan top çeviriyor.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Beş metre ileri gidiyorlar, 15 metre geri gidiyorlar. Bir laf vardır, müsabakadan sonra konuşan futbolcular, 'bu maç bitti, önümüzdeki maça bakalım' derler. Bence bordomavililer önümüzdeki maça değil önümüzdeki seneye bakarsa belki bir şeyler olabilir.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Bir yerde hata var, ya da bir şeyler yanlış gidiyor. Peki neden? Bunun iki sebebi olabilir... Önce Abdullah Avcı, sonra Trabzonspor başkanı....

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Trabzon'un ruhunda böyle futbol oynama hakkı yok. İnanın Trabzon'un amatör kümesinden bir karma çıkarın dünkü takımdan daha iyi mücadele ederdi. Bunu da mutlaka bir sebebi var.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Alanyaspor ne mi yaptı? Fazla bir iş yapmadı, futbolun gereğini uyguladılar, yardımlaştılar, yükü eşit şekilde sırtlarına aldılar ve bu skoru sağladılar. Yani bu hezimeti ne sahanın zeminine, ne yağmura, ne çamura, ne kara, ne de hakeme bağlama şansın yok.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Trabzonsporlular aynaya bakacaklar, hata nerede bulacaklar.

Adana il sınırı diye bir kebapçı vardır.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Güzel kebap yaparlar... Trabzonspor, önce Antalya'dan 5 yedi, sonra Alanya'dan... Burada da Trabzonspor için Antalya il sınırı oldu. Yani Antalya il sınırında Trabzonspor'u kebap yaptılar.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

ZEKİ UZUNDURUKAN – HESAP ZAMANI

Geçen sezon önüne geleni ezip geçen bir takım, nasıl bu kadar kısa bir sürede bu hale gelir aklım almıyor! Üstelik de şampiyon takım, sezona 13 yeni transfer yaparak girmesine rağmen!

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Hoca aynı hoca, yönetim aynı yönetim, takımın yüzde 80'i aynı. Ne yani geçen sezon bu takımı Nwakaeme, Dorukhan, Visca ve Cornelius mu şampiyon yaptı?

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Elbette herkesin kafasında bir fikir vardır. Ama yeni transferlerin katkısının çok az olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Abdullah Avcı'nın da formsuzluğunu unutmamak lazım.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Bu sezonun en iyisi Bakasetas'ı nerede oynattığı belli değil hocanın. Varsa yoksa topa sahip olma, çok pas yapma meziyet değil. Bunu ne zaman anlayacak Abdullah hoca?!

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Düşük tempolu oyun, ceza sahasına girmeye korkan bir takım! Bu Trabzonspor, neden sahada savaşmıyor, neden ceza sahasına çok adamla girmiyor! Ne oldu bu takıma hocam! Bu telaş, bu panik nedir yahu!

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Alanyaspor ilk yarıda topu sana bıraktı. Alanları iyi kapattı, seni ceza sahasına sokmadı, tuzağa düşürüp 3 gol birden attı. Sen istediğin kadar topa sahip ol. Ben tabelaya bakarım arkadaş.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Alanyaspor ilk yarıda yüzde 29 topa sahip olarak seni perişan etti! 3 gol yerken, net pozisyona giremedin! İkinci yarıda skor 5'e giderken, kenar hamleleri de hiçbir işe yaramadı!


Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Trabzonspor, ne hücum yapmasını biliyor, ne de savunma! Abdullah Avcı, 2. yarıya başlarken Djaniny ve Bartra'yı sahaya sürerken, Umut ve Hugo'yu çıkardı. Avcı, 3'lü savunmaya dönerken, defansını da iyice ileriye çıkardı önde baskı yapabilmek için...

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Sahada tek savaşan oyuncu vardı Abdülkadir Ömür, onu da 62'de kenara aldı Abdullah hoca. Bu arada hakem Mustafa Kürşad Filiz ve VAR ekibi, çok kötü bir maç çıkardı. 1) Lusamba maçın başında Bakasetas'ın bileğine bastı, sarı çıkmadı!

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

2) 20'de Balkovec, Trezeguet'ye ceza sahasında dirsek attı, VAR çağırsa penaltı. VAR'daki Hakan Ceylan ve AVAR Koray Gençerler hakemi çağırmadı bile.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

3) 40'ta Balkovec, Trezeguet'yi ceza sahasında yere indirdi, yine VAR ve hakem uyudu adeta! Penaltı güme gitti.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

4) 47'de Lusamba, arkadan Siopis'in ayağına bastı yine sarı kart yok!

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

5) 48'de Balkovec, Terezeguet'ye faul yapıyor, şaka gibi ama hakem, Alanyaspor lehine düdük çalıyor. Evet hakem ekibi çok kötüydü, Trabzonspor da kötüydü. Alanyaspor akıllı bir oyunla çok farklı galip gelmesini bildi. Helal olsun Alanyaspor'a...

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Ama MHK, neden bu maça Mustafa Kürşat Filiz gibi acemi bir hakemi verdi? Düşündürücü! Ama bu hezimeti de hakemin yanlış kararlarına yormak doğru değil! Sen sahada ne yaptın diye sorarlar adama! Ayrıca Alanyaspor da aslanlar gibi mücadele edip, seni yerle bir etti...


Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Sadece hakem mi yanlış yaptı? Abdullah Avcı'nın da yanlışları çoktu dün! Sahada savaşmayana, aklını ortaya koymayana ekmek yok! Geçen sezonun yıldız ismi Uğurcan Çakır'a gelirsek, Evet önündeki savunma kötü, ama senin de bir kurtarışın olsun be Uğurcan! Böyle kolay goller yemek hiç yakışmadı sana! Trabzonspor bu değil, olamaz da...

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Sorun neyse yönetim-teknik heyetfutbolcular bir araya gelip, herkesin eteklerindeki taşı dökmesi lazım. Yaraya neşter vurmak şart oldu! Radikal kararlar almanın da zamanı geldi sanki! Çünkü bu gidiş, gidiş değil! Bu takımı kim veya kimler bu hale getirdiyse hesabını vermeli!

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