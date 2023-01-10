Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı!

Alanyaspor ne mi yaptı? Fazla bir iş yapmadı, futbolun gereğini uyguladılar, yardımlaştılar, yükü eşit şekilde sırtlarına aldılar ve bu skoru sağladılar. Yani bu hezimeti ne sahanın zeminine, ne yağmura, ne çamura, ne kara, ne de hakeme bağlama şansın yok.