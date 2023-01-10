Fırtına'da sağ kanat sorunu bitmiyor. Edin Visca'nın tekrar sakatlanması buradaki sıkıntıyı yeniden ortaya çıkardı. Teknik direktör Abdullah Avcı bu mevkide Alanya maçında mecburen orijinal mevkii sol kanat olan Trezeguet'yi değerlendirdi. Mısırlı yıldız daha önce de sağda oynamıştı. Sol kanatta da Naci Ünüvar görev yaptı.
Fırtına'da sağ kanat sorunu bitmiyor. Edin Visca'nın tekrar sakatlanması buradaki sıkıntıyı yeniden ortaya çıkardı. Teknik direktör Abdullah Avcı bu mevkide Alanya maçında mecburen orijinal mevkii sol kanat olan Trezeguet'yi değerlendirdi. Mısırlı yıldız daha önce de sağda oynamıştı. Sol kanatta da Naci Ünüvar görev yaptı.