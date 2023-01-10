Ne umduk ne bulduk

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, farklı mağlubiyetin hayal kırıklığını yaşadıklarını söyledi. "Giresunspor galibiyetinin morali ve özgüveniyle Alanyaspor karşısında bu 3 puanı taçlandırmak istiyorduk" diyen Avcı, "Giresunspor galibiyetiyle birlikte deplasmandaki 3 puan hasretimizi bu maçla sonlandırıp üst sıralara yaklaşmak istiyorduk. Maça daha ısınamadan takım savunması kurgusunda yaptığımız basit bir hatayla geri düştük. Ardından yine bu sefer savunmada yaptığımız iki basit hatayla daha ilk yarıda hiç ummadığımız bir skorla karşılaştık. İkinci yarıda skoru çevirmek için uğraştık ancak büyük takım refleksini maçın hiçbir anında gösteremedik. Üzerimizdeki iki takımın kaybettiği haftada büyük bir fırsatı teptik" dedi.



BU YENİLGİ BİZE DERS OLACAK

Abdullah Avcı, Alanyaspor mağlubiyetinden gerekli dersleri çıkartacaklarından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti. Avcı, "Alanyaspor karşısında neler yapmamamız gerektiğini çok ağır bir faturayla öğrendik. Takımla, neleri doğru yapıp neleri yapamadığımızı çok ciddi bir şekilde konuşup önlemler alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.