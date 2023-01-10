Naci vasatı aşamadı

İğneyle çıktığı Giresunspor maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Naci Ünüvar dün Alanya karşısında ilk 11'de yer aldı. Giresun sınavında, rakip yarı sahada yüzde 78.9 pas isabeti, 1 şut pası, 3 ikili mücadele kazanma, 1 top kapma istatistikleri ile şov yapan 19 yaşındaki sol kanat dün beklentileri karşılayamadı ve vasat bir görüntü çizdi.
İğneyle çıktığı Giresunspor maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan Naci Ünüvar dün Alanya karşısında ilk 11'de yer aldı. Giresun sınavında, rakip yarı sahada yüzde 78.9 pas isabeti, 1 şut pası, 3 ikili mücadele kazanma, 1 top kapma istatistikleri ile şov yapan 19 yaşındaki sol kanat dün beklentileri karşılayamadı ve vasat bir görüntü çizdi.