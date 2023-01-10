Kale düştü

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, dün son derece kötü bir performans sergiledi. Kalesine gelen ilk 5 isabetli şut da gol olan 26 yaşındaki eldiven, performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Fırtına dün ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 25 gol yedi. Fileleri de 25 kez sarsan Trabzonspor'un averajı 0.
Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, dün son derece kötü bir performans sergiledi. Kalesine gelen ilk 5 isabetli şut da gol olan 26 yaşındaki eldiven, performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Fırtına dün ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 25 gol yedi. Fileleri de 25 kez sarsan Trabzonspor'un averajı 0.