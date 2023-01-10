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Dış saha kabusu

Geçen hafta Giresun’u deviren Fırtına, dün de Alanya’yı yenerek 100 günlük deplasman galibiyeti özlemini bitirmek istiyordu ama olmadı. Trabzonspor Alanyaspor karşısında şok oldu, 6. defa kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Dış saha kabusu

Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'dan fark yedi. Geçen hafta Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyordu. Ancak evdeki hesap bir kez daha çarşıya uymadı. Son derece etkisiz ve vasat bir futbol sergileyen Karadeniz devi; Efecan, Ahmet Hassan, Eduardo ve Yusuf'un gollerini engelleyemeyince ağır yenilgi geldi.


SON 4 DEPLASMANDA GÜLEMEDİ

Akyazı'da 33 maçlık yenilmezlik serisi elde ederek tarih yazan Trabzonspor, deplasmanlarda ise başarılı sonuçlar alamıyor. Fırtına, en son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra dış sahada bir daha kazanamadı. Karadeniz devi bu periyotta oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemedi. Büyük hasret 100 günü geçmiş oldu.


Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geldi. Karadeniz devi 3, Alanyaspor ise 6 kez kazandı. 4 müsabaka berabere bitti. Akdeniz ekibi 23, Fırtına ise 15 gol kaydetti.

Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısını 3-0 geride kapatan Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında üç gol yedi.


Ev sahibi Alanyaspor dün inanılmaz bir istatistik elde etti. Turuncu-yeşilli takım, Trabzonspor kalesine gön- 3 5 derdiği ilk 5 isabetli şutta 5 gol bulup farka koşmayı bildi.

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