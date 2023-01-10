Avcı’dan değişiklik

Teknik direktör Abdullah Avcı, Giresunspor 11'inden iki değişiklikle dün sahaya çıktı. Kart cezalısı Gomez'in yerine forvette Umut, sol kanatta ise Bardhi'nin yerine Naci forma giydi. Bu arada Hamsik, üst üste 4. kez maça yedek kulübesinde başladı. Hamsik; F.Bahçe, Karagümrük, Giresunspor ve son olarak dün Alanyaspor maçında kulübede oturdu.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Giresunspor 11'inden iki değişiklikle dün sahaya çıktı. Kart cezalısı Gomez'in yerine forvette Umut, sol kanatta ise Bardhi'nin yerine Naci forma giydi. Bu arada Hamsik, üst üste 4. kez maça yedek kulübesinde başladı. Hamsik; F.Bahçe, Karagümrük, Giresunspor ve son olarak dün Alanyaspor maçında kulübede oturdu.