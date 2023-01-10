Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan istifa sinyali

Abdullah Avcı'dan istifa sinyali

"Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu. Bu durum, geçici olmayan bir durum... Hastalıklı bir durum var Her şeyi deniyoruz ama bir türlü geri dönüşler olmuyor... Trabzon kulüp tarihinde böyle bir şey yok."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
Abdullah Avcı'dan istifa sinyali

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşılaşmasını sonrası istifa sinyali verdi. Avcı, "Öncelikle bir oyun üstünden gidelim. Oyunu konuşmak gerekiyor. Planda, oyunun ilk 13 dakikası planı çok doğru bir şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık, 3 pozisyon yakaladık. Kırılma anlarında maçı kendimize çeviremedik. Büyük takım yakaladığını değerlendirir. Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu. Bu durum, geçici olmayan bir durum gibi görünüyor. Hastalıklı bir durum var" diye konuştu.

ÖZEL İŞLER YAPTIK
Avcı şöyle devam etti: "6 isabetli şutun 5'i gol oldu. Oyuna tepki vermemek, kazanmak için içeri girmemek geçici bir durum gibi durmuyor. Önce 4, şimdi 5 gol. Alışık olmadığım bir süreç. Formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Bizim için bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyoruz, ekip olarak deniyoruz, oyun ve oyuncu üstünden. Geri dönüşler alamıyorsun. 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yoktur. Ben bunun değerlendirmesini kendi adıma yapacağım. Yol haritamı çizeceğim."

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