Trezeguet pusuda

Fenerbahçe filelerini sarsarak Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 5'e yükselten ve Trabzonspor'un en skorer ismi olan Trezeguet, toplamda 7 gol + 3 asiste imzasını attı. Bir kez daha sahne alması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak 28 yaşındaki sol kanat, bugün bunu başarmak istiyor. Mısırlı futbolcu, fileleri 7 kez daha havalandırması durumunda ise bu kez kariyer rekorunu kıracak.

PUAN MAKİNESİ

Takımın hücum bölgesindeki en önemli kozu olan Trezeguet, galibiyet anahtarı gibi. Fırtına, Mısırlı yıldızın gol attığı 5 lig maçının 4'ünü kazanırken, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.