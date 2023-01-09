Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Alanyaspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Seri yakalamak istiyoruz"

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor zirve takibi için Alanyaspor ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesi ise Abdullah Avcı'dan dikkat çeken sözler geldi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

Abdullah Avcı maç öncesinde, "Alanyaspor, ligin oyun formasyonlarını çok deneyen bir takımı. Zaman zaman benim de düşündüğüm oyunları deniyorlar. Bu benim için çok hoşuma gidiyor. Onları tarif ederken formasyona 1 ile başlıyoruz çünkü kalecilerini bir oyuncu olarak kullanıyorlar."

"Bir seri yakalamak istiyoruz ve bunu yapabilecek bir kapasitemiz var. Naci Ünüvar 1-1.5 aydır sinyalleri veriyordu. Bugün de formayı aldı. İyi organize olan bir takıma karşı beraber hareket ederek sahada durmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.