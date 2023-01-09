Trabzonspor'da Abdullah Avcı Alanyaspor maçı sonrası konuştu: Alışık olmadığımız bir süreç!

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'un konuğu oldu. Bordo-mavililer rakibine 5-0'lık skorla mağlup olurken mücadele sonrası Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı maçın ardından, "Abdullah Avcı: "Aslında oyunun ilk 13 dakikası planımızı çok iyi uyguladık ve 13 dakikada net üç pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Büyük takımlar bunları gole çevirmeli. Bugün kalemize gelen 6 topun 5'i gol oldu."

Ekip olarak birçok şeyi deniyoruz. Genel bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Geçici bir durum gibi durmuyor. Bu süreç Trabzonspor'un alışık olmadığı bir süreç. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım." ifadelerine yer verdi.