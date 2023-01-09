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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da hedef seri galibiyetler!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Son olarak ligde Giresunspor'u mağlup eden Trabzonspor, Alanyaspor'a kilitlendi. Fırtına, Akdeniz temsilcisini de yenerek bir seri başlatmak istiyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 10:28
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da hedef seri galibiyetler!

Giresunspor'u yenerek Karagümrük maçının yaralarını saran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bugün oynanacak Alanyaspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Takvim'de yer alan habere göre ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan ancak 7 puan kaybeden Trabzonspor'da tecrübeli teknik adam, bu durumu toparlamak istiyor.

Bugüne kadar asla mazeretlere sığınmadığını belirten Abdullah Avcı, "Son anda başka takıma transfer olanlar oldu, önemli oyuncularımız sakatlıklar yaşadı. Yeni gelenlerin uyum süreci oldu ama bunları asla mazeret olarak görmedim. Gerçekten şu ana kadar ligde ciddi bir zaman kaybımız oldu ve toparlanmamız gerekiyor. Bunu da ilk hedef olan Alanyaspor maçında yapmalıyız. Seri galibiyetler almalıyız ve bunun için ilk adımı atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

DEPLASMANDA 100'Ü GÜLMÜYOR

Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasmanda 100 gündür kazanamadığı kötü gidişata son vermek istiyor. Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanırken, 13 puan kaybetti. Deplasmanda son galibiyetini 100 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

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